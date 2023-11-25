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Вечер бокса в Лас-Вегасе: Давид Бенавидес против Деметриуса Андраде, Хосе Бенавидес – Джермалл Чарло

25 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится вечер бокса. Событие возглавит поединок за пояс временного чемпиона по версии WBC во втором среднем весе между Давидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде.

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