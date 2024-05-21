Москва отмечает 10-летие проекта "Активный гражданин"

Проект "Активный гражданин" в Москве отмечает свой юбилей - десять лет с момента запуска. Этот инновационный проект позволяет жителям города участвовать в жизни столицы посредством различных опросов и голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии