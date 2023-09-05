Иван Ургант лишился контракта с крупным брендом, в котором он был амбассадором. Речь об Альфа-Банке: Ургант был его амбассадором с 2020 года и снялся во множестве реклaмных роликов.
А в чём провинился Ургант?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бобкина Татьяна
При Сталине были враги народа, их сажали, и они возвратясь работали на благо Народа. Сейчас такие враги влезли в эшелоны власти и всё делают ( при помощи телевидения) , что бы разложить молодежь .А все эти выпендрёж ники с экранов телевидения возомнили себя элитой общества, презирая тех кто им платит за кривляния на экранах. Противно смотреть!
Ответить
3 час.
SY
Svetlana Yamashkina
Агутин хотя бы не постил картиночки про то, куда идти русскому кораблю. А Ургант эту темку обыгрывал.
Ответить
2 час.
Надежда
Эти звездуны вдруг решили, что они имеют право указывать народу что и как им делать и объявили народу свое "правильное" мнение, не ожидая, что этот народ укажет ИМ свое место, где они и должны находиться!)☺️ А ванятко урвант воспользовался известностью своей именитой бабушки и раскрутил себя по полной! А потом произошло то, что одних показало как патриотов своей Родины, а другие показали себя продажными безродными иудами!(😡
Ответить
1 час.
Свежие комментарии