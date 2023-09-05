А в чём провинился Ургант?

Бобкина Татьяна При Сталине были враги народа, их сажали, и они возвратясь работали на благо Народа. Сейчас такие враги влезли в эшелоны власти и всё делают ( при помощи телевидения) , что бы разложить молодежь .А все эти выпендрёж ники с экранов телевидения возомнили себя элитой общества, презирая тех кто им платит за кривляния на экранах. Противно смотреть!

SY Svetlana Yamashkina Агутин хотя бы не постил картиночки про то, куда идти русскому кораблю. А Ургант эту темку обыгрывал.