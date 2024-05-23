Полиция установила всех участников массовой драки в Симферополе

Сотрудники полиции установили всех участников массовой драки в Симферополе, произошедшей 22 мая. Ими оказались жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний, сообщил в своём telegram-канале советник Главы Крыма Олег Крючков.
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