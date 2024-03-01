Яна Поплавская призналась, как пользуется своей популярностью

Актриса Яна Поплавская призналась, для чего ей нужна популярность. 56-летняя артистка, запомнившаяся большинству зрителей по роли в советском фильме о Красной Шапочке, рассказала, для чего лично ей нужна популярность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии