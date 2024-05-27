Армия России уничтожает полевые склады ВСУ, наступая в Харьковской области (ВИДЕО)

Армия России уничтожает полевые склады боеприпасов ВСУ, наступая в Харьковской области. Подразделение «Волхова» обнаружило и точным огнём гаубиц уничтожило очередной полевой склад с артиллерийскими боеприпасами на харьковском направлении.
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