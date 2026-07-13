На форуме ОНФ Путин заявил о силе сплоченного общества: «Мы преодолеваем все страхи»

МОСКВА, 13 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта «Все для победы!», где вручил награды лауреатам премии и обозначил ключевые направления развития страны.
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