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И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров

И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров

«Аэрофлот» обязал бортпроводников и пилотов «маскироваться» под пассажиров в бизнес-классе. Авиакомпания запретила членам экипажей, следующим в командировку на свободных креслах в этом классе, находиться в салоне самолета в форменной одежде.

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