И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров

«Аэрофлот» обязал бортпроводников и пилотов «маскироваться» под пассажиров в бизнес-классе. Авиакомпания запретила членам экипажей, следующим в командировку на свободных креслах в этом классе, находиться в салоне самолета в форменной одежде.