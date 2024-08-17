🇺🇦Украинские формирования продолжают нести колоссальные потери в живой силе🪦⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Трехсотый #СВО.
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🇺🇦Украинские формирования продолжают нести колоссальные потери в живой силе🪦⚰️ #ВСУ #ЗСУ #Трехсотый #СВО.
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