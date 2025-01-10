Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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А вы знали, что на старый Новый год было принято готовить вареники?

А вы знали, что на старый Новый год было принято готовить вареники?

Но не только для того, чтобы подать это блюдо к столу и насладиться им, но и для гадания По сюрпризу, обнаруженному в начинке, можно узнать свое будущее: сахар символизирует благополучие, соль — невзгоды, перец — перемены, укроп — здоровье.

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