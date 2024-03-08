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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» принимает «Факел». Приходите на первый домашний матч года!

«Спартак» принимает «Факел». Приходите на первый домашний матч года!

В 20 туре Мир РПЛ «Спартак» принимает «Факел». Матч пройдет в воскресенье, 10 марта, в 19:00 по местному времени на стадионе «Лужники».

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