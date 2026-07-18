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Порядок, государство

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Польша и Турция хотят чертить новые границы. Украине стоит напрячься

Польша и Турция хотят чертить новые границы. Украине стоит напрячься

Если ЕС распадется, у Польши и Турции окажутся развязаны руки, пишет Пол Стейган в своем блоге. И Анкара, и Варшава будут стремиться реализовать свои амбиции, из-за чего их соседи, в том числе Западная Украина, попадут в крайне непростую ситуацию.

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