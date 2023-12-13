Кросби вышел на 14-е место в истории НХЛ по передачам (965), обогнав Гилмора. У всех игроков из топ-13 по 1000+ ассистов

Капитан «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:2).
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