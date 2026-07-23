Германия: Полиция Регенсбурга, Бавария, сообщила, что 20-летний подозреваемый немец был арестован в связи со смертельным ножевым ранением во время попытки ограбления банка на Реннплац-Центрум ранее в тот же день.
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