Балицкий заявил, что у ВСУ из-за нехватки людей стало меньше «мясных штурмов»

Украинская армия теряет людей на фронте, поэтому «мясных штурмов» на линии боевого соприкосновения становится всё меньше, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума.
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