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Татар-информ

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Более 40% казанцев планируют купить еще один автомобиль в ближайшие два года

Более 40% казанцев планируют купить еще один автомобиль в ближайшие два года

Около 41% жителей Казани планируют приобрести еще один автомобиль в ближайшие один-два года. Чаще всего дополнительная машина нужна для независимого передвижения членов семьи, средний бюджет на покупку составляет около 2,4 млн рублей, следует из исследования Авито Авто и Авито Рекламы, имеющегося в распоряжении «Татар-информа».

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