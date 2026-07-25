Более 40% казанцев планируют купить еще один автомобиль в ближайшие два года

Около 41% жителей Казани планируют приобрести еще один автомобиль в ближайшие один-два года. Чаще всего дополнительная машина нужна для независимого передвижения членов семьи, средний бюджет на покупку составляет около 2,4 млн рублей, следует из исследования Авито Авто и Авито Рекламы, имеющегося в распоряжении «Татар-информа».