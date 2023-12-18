Один человек погиб в пожаре в зимовье в Иркутской области

МЧС эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника, сообщают “Известия”. В пресс-службе ведомства по региону сообщают, что на месте пожара в зимовье работает следственно-оперативная группа.
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