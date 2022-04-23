Звезда «Хода королевы» хочет побриться налысо ради роли

Аня Тейлор-Джой исполняет главную роль в приквеле «Безумного Макса»Актриса Аня Тейлор-Джой выразила желание побрить голову налысо ради главной роли в предстоящем проекте «Фьюриоса», приквеле боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера.
Аня Тейлор-Джой исполняет главную роль в приквеле «Безумного Макса»Актриса Аня Тейлор-Джой выразила желание побрить голову налысо ради главной роли в предстоящем проекте «Фьюриоса», приквеле боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера.
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