Костромичи пережили самую холодную ночь с начала года Ночь на 22 января стала самой холодной в Костромской области с начала 2025 года, сообщает корреспондент РИА LIFE24.
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Костромичи пережили самую холодную ночь с начала года Ночь на 22 января стала самой холодной в Костромской области с начала 2025 года, сообщает корреспондент РИА LIFE24.