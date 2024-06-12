Тука обвинил Зеленского в ссоре с Израилем из-за отсутствия интеллекта

REUTERS/Susana Vera Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заранее подготовленного текста привели к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем, заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в беседе с YouTube-каналом NewsRoom.