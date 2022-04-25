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Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, поражение «Спартака», провал «Барселоны», Рублев обыграл Джоковича в финале и другие новости утра

Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, поражение «Спартака», провал «Барселоны», Рублев обыграл Джоковича в финале и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Собрали главные новости в нашем дайджесте ☕️ 1. «Спартак» уступил «Ростову» (2:3) на выезде в 26-м туре чемпионата России, сравняв счет на 90-й минуте и пропустив на 95-й.

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