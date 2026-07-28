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Царьград

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Пенсионер из Мирного перевел мошенникам 4,7 млн рублей

Пенсионер из Мирного перевел мошенникам 4,7 млн рублей

Прокуратура ЗАТО Мирный в ходе надзора за расследованием уголовного дела о кибермошенничестве установила, что 73-летний местный житель в течение полутора месяцев переводил денежные средства под предлогом инвестирования.

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