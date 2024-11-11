Не отменить любви, не отменить искусства: «Орфей и Эвридика» в Государственном Эрмитаже

Изысканное музыкальное приношение в Гербовом зале Зимнего дворца стало не только ключевой точкой 31-го сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», но и свидетельством провала политики «культурной отмены» — в том числе и на западном фланге.
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