Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Владимир

ВСУ минувшей ночью атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире. В городе из-за ударов БПЛА противника было нарушено тепло- и водоснабжение, к настоящему моменту все восстановлено, но остаются проблемы с электроснабжением.
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