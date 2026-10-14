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Силы ПВО за ночь сбили 493 беспилотника, летевших на Московский регион

Силы ПВО за ночь сбили 493 беспилотника, летевших на Московский регион

Александр Река/ТАСС Силы противовоздушной обороны за ночь сбили почти 500 беспилотников, летевших на Московский регион.

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