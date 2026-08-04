Запрет на въезд в РФ: как проверить себя за 5 минут? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Какие ведомства могут проставить запрет и почему вы можете об этом не знать? Как чаще всего иностранцы обнаруживают, что им закрыт въезд? Можно ли верить реестру контролируемых лиц как доказательству запрета? И что именно спрашивать у МВД, чтобы получить полные данные о запрете и сроках? Юрист Дмитрий Фомов ответил на вопросы российских соотечественников в .
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