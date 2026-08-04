Запрет на въезд в РФ: как проверить себя за 5 минут? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Какие ведом­ства могут про­ста­вить запрет и поче­му вы може­те об этом не знать? Как чаще все­го ино­стран­цы обна­ру­жи­ва­ют, что им закрыт въезд? Мож­но ли верить реест­ру кон­тро­ли­ру­е­мых лиц как дока­за­тель­ству запре­та? И что имен­но спра­ши­вать у МВД, что­бы полу­чить пол­ные дан­ные о запре­те и сро­ках? Юрист Дмит­рий Фомов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в .