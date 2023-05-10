Слово и дело

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Опубликован трейлер второй части фильма «Мег» с Джейсоном Стэйтемом

Опубликован трейлер второй части фильма «Мег» с Джейсоном Стэйтемом

Американская кинокомпания Warner Bros. выложила трейлер хоррор-боевика «Мег 2: Впадина». К роли главного героя вернулся актер Джейсон Стэйтем.

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