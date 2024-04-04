Насколько могут пострадать Харьков и Одесса при освобождении?

Нынешние темпы наступления ВС РФ не позволят занимать крупные города без уличных боев, нужен полный крах ВСУ Можно ли сравнивать разрушения городов во Второй мировой войне со Спецоперацией 2022−2024 годов? И да, и нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии