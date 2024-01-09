Немецкие промышленники призвали правительство ФРГ направить военные корабли в Красное море

Один из лидеров Альянса промышленников Германии (BDI) Вольфганг Нидермарк призвал правительство ФРГ присоединиться к международной миссии по защите коммерческого судоходства в Красном море и отправить туда военные корабли, – сообщает во вторник, 9 января, агентство Reuters .