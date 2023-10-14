Суд арестовал троих адвокатов Навального

В СИЗО они останутся до 23 декабря.фото: t.me/gumvdso--> Басманный суд Москвы арестовал троих задержанных адвокатов Алексея Навального по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.