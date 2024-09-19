«Козлодуй» вывели из-под санкций ЕС, чтобы Россия помогала в «надежной и безопасной эксплуатации» АЭС

Правительство Болгарии вывело АЭС «Козлодуй» из-под санкций ЕС для привлечения подрядчиков из РФ ради безопасности эксплуатации станции, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
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