Гордеев узел: «Сибирь» ответила на решение КХЛ о четырех технических поражениях

Официальный пресс-релиз ХК «Сибирь» опубликовал на своих ресурсах. В нем говорится, что с начала предсезонки защитник Федор Гордеев позиционировался как гражданин РФ с российским «спортивным гражданством».
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