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Мостовой о «Краснодаре» и 1:2 от «Зенита»: «Был бы Ивич, не проиграли бы. Чемпионская гонка завершена на 80%»

«Не знаю, что произошло с «Краснодаром» в первые 10 минут второго тайма — это надо у них спросить. Первые минуты всегда очень важны.

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