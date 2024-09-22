Под управление ООН нужно передать не Крым, а Польшу: эксперты о польско-украинском конфликте

© РИА Новости . Алексей Даничев Между Польшей и Украиной вновь намечается кризис. В прессу просочилась информация, что последняя встреча Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была напряженной, чуть ли не скандальной.
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