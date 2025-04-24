Киев боится обвинений Трампа в срыве переговоров и отмены военной помощи

Киев боится обвинений Трампа в срыве переговоров и отмены военной помощиПо данным The Wall Street Journal, в окружении Зеленского опасаются, что американский лидер, публично выражавший антипатию к просроченному, может обвинить Киев в провале мирных переговоров и использовать это как повод для … .
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