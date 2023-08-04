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Genetico в 1 полугодии сократил чистый убыток по РСБУ на 29%

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico (входит в «Артген биотех») в 1 полугодии текущего года сократил чистый убыток по РСБУ на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,2 млн рублей, говорится в сообщении компании.

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