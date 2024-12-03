Новая статья: От ВМ и облака до K8S и DevOps: обзор российской экосистемы виртуали...

Новая статья: От ВМ и облака до K8S и DevOps: обзор российской экосистемы виртуализации и контейнеризации «Базис»«Базис» предлагает обширную импортонезависимую экосистему решений, охватывающих классическую виртуализацию, облачную платформу, Kubernetes-кластеры, VDI, DevOps-конвейер и целый ряд других инструментов.