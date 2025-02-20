Если навстречу вам бежит слон - отойдите в сторонку. Не ровен час, столкнётесь с тем, от кого он убегает

Приходит дочка к отцу и спрашивает: — Папа! Скажи откуда берутся слонята? Папа в раздумии: — Ну. Дочка нетерпеливо: — Папа, только не надо как мама про аистов рассказывать! Ты сам посуди: ну какой аист слоненка поднимет!? СМС:- Привет, пойдёшь с нами бухать? Мы тут набрали несколько ящиков выпивки! Ответная СМС:- Б***ь, конечно, пойду!.