Лавров: Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине

Россия подтвердила свой настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.