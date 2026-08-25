Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 773 подписчика

Лавров: Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине

Лавров: Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине

Россия подтвердила свой настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии