Вы видели, как слонята закатывают истерику родителям?

Позитив для оптимистовОбществоВы видели, как слонята закатывают истерику родителям? Дети всегда остаются детьми. Даже если они родом из Сафари или из Москвы – они дети. Даже если эти дети – маленькие слонята.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваОй. Некоторые дяденьки так и не вырастают из детства и продолжают капризничать даже в старости))))Василиса ОдинА мне показалось, что он просто упал и не сразу удалось встать на ноги. И что характерно, взрослые проходили мимо без малейшего внимания к малышу. Если это была истерика, то у взрослых просто слоновья выдержка!)))СергейЭто его мамка ходила кругами, пока слонёнок показывал характер.Василиса ОдинНет. Это были два разных слона. В конце мы их видим вместе.Борис ШумиловЗоопсихологи утверждают что слоны это ближайшие конкуренты на трон, при исчезновение человека как вида.)))СергейЧто характерно. Когда слоны на пути встречают слоновьи кости, они останавливаются, и несколько минут молча стоят, а потом уходят. А когда слоны на пути встретят к примеру кости зебры, они просто идут мимо.Василиса ОдинЧитала, что слоны хоронят своих сородичей. Интересно, как.СергейСлоны запоминают где умер их сородич, и когда мимо идут заходят на то место. Там конечно мало что остаётся, огромный слоновий череп да большие кости, но и этого достаточно чтобы слоны пришли на могилку.Елена игрикМне больше понравилось (видела на ютубе довольно давно), как мамаша во время истерики хоботом влепила сыночку позатыльник. Утих мигом)))СергейЭто не наш метод воспитания )))Комментировать
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