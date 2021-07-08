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Вы видели, как слонята закатывают истерику родителям?

Вы видели, как слонята закатывают истерику родителям?

Дети всегда остаются детьми. Даже если они родом из Сафари или из Москвы – они дети. Даже если эти дети – маленькие слонята.

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Элина Морозова
Ой. Некоторые дяденьки так и не вырастают из детства и продолжают капризничать даже в старости))))
Василиса Один
А мне показалось, что он просто упал и не сразу удалось встать на ноги. И что характерно, взрослые проходили мимо без малейшего внимания к малышу. Если это была истерика, то у взрослых просто слоновья выдержка!)))
Сергей
Это его мамка ходила кругами, пока слонёнок показывал характер.
Василиса Один
Нет. Это были два разных слона. В конце мы их видим вместе.
Борис Шумилов
Зоопсихологи утверждают что слоны это ближайшие конкуренты на трон, при исчезновение человека как вида.)))
Сергей
Что характерно. Когда слоны на пути встречают слоновьи кости, они останавливаются, и несколько минут молча стоят, а потом уходят. А когда слоны на пути встретят к примеру кости зебры, они просто идут мимо.
Василиса Один
Читала, что слоны хоронят своих сородичей. Интересно, как.
Сергей
Слоны запоминают где умер их сородич, и когда мимо идут заходят на то место. Там конечно мало что остаётся, огромный слоновий череп да большие кости, но и этого достаточно чтобы слоны пришли на могилку.
Елена игрик
Мне больше понравилось (видела на ютубе довольно давно), как мамаша во время истерики хоботом влепила сыночку позатыльник. Утих мигом)))
Сергей
Это не наш метод воспитания )))

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