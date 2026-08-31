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Царьград

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Китайское ТВ: новые оползни угрожают жителям Непала

Китайское ТВ: новые оползни угрожают жителям Непала

Центральное телевидение Китая сообщило о новых оползнях в Непале, представляющих угрозу для жителей. 26 августа из-за лавины на границе с Китаем произошел паводок, унесший жизни 919 человек и оставивший около 2 тысяч пропавшими без вести.

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