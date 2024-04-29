В Московском зоопарке надеются на прибавление в паре панд

О деликатной задаче повторного сведения панд с интересными именами Жуи и Диндин, которые живут в столичном зоопарке уже около пяти лет, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий рассказ сотрудников учреждения.
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