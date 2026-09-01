Watch: Stuck parrot rescued from third-floor balcony in San Francisco

Firefighters and animal control in San Francisco came to the rescue of a parrot that got its head stuck between panes of glass on a balcony.
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