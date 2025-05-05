Специалисты объяснили, в каких случаях стоит перекрыть батареи в квартире

После завершения подачи тепла коммунальные службы обычно сливают воду из отопительной системы.Журналисты «Радио 1» обратились к специалистам, чтобы узнать, стоит ли перекрывать батареи по окончании отопительного сезона.
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