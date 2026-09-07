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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероятность чемпионства «ПСЖ» опустилась ниже 50% по версии Opta. Шансы «Монако» на титул выросли в 5 раз с начала сезона

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги сезона Лиги 1. «Монако» после победы над «ПСЖ» (2:1) в 3-м туре стал единоличным лидером чемпионата и увеличил отрыв от парижан до 7 очков.

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