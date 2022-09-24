Газета «Культура»

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В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении скульптур Парфенона

В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении скульптур Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также подавляющее большинство государств — членов поддержали требование Греции о возвращении из Британского музея в Лондоне в Афины шедевров Парфенона.

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