В ЮНЕСКО поддержали требование Греции о возвращении скульптур Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также подавляющее большинство государств — членов поддержали требование Греции о возвращении из Британского музея в Лондоне в Афины шедевров Парфенона.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также подавляющее большинство государств — членов поддержали требование Греции о возвращении из Британского музея в Лондоне в Афины шедевров Парфенона.
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