Врачи больницы на Ленской помогли пациенту с большим камнем в желчном протоке

В больницу им. А.К.Ерамишанцева обратился 75-летний пациент с крупным камнем в желчном протоке. – Обычно выполняется стандартная рутинная эндоскопическая операция, при которой камни извлекаются из желчных протоков.
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