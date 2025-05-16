Названы способы сэкономить на отдыхе летом

Отдохнуть летом можно комфортно и насыщенно, даже если бюджет ограничен, главное — грамотно подойти к планированию и не упускать возможности сэкономить, убеждена руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих.