Глава Сочи рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на город

В ночь на 14 сентября в Сочи была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После инцидента специалисты провели обследование жилых районов города, в результате которого были обнаружены повреждения в трёх частных домах.
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