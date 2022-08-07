Космическая медицина на орбите и на Земле

Как известно, космос не самое благоприятное место для человека: длительное пребывание в невесомости и замкнутом пространстве, повышенное воздействие радиации, значительные перегрузки – лишь часть трудностей, с которыми сталкиваются астронавты.
Как известно, космос не самое благоприятное место для человека: длительное пребывание в невесомости и замкнутом пространстве, повышенное воздействие радиации, значительные перегрузки – лишь часть трудностей, с которыми сталкиваются астронавты.
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